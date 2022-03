Industria in lutto, è morto Marco Camuccio

E’ morto la scorsa notte Marco Camuccio, 46 anni, co-titolare dell'azienda di famiglia, Premek Hi Tech Srl, e presidente del Gruppo Giovani Industriali di Pordenone dal 2012 al 2015.

Dopo la laurea conseguita nel 2002 e un periodo intensivo di studi alla Jonkoping International Business School in Svezia, Camuccio era entrato nell'azienda di famiglia, specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione. In precedenza, assieme alla sorella Francesca, aveva fondato la Best Srl, società di servizi di marketing e commerciali. Nel 2010, con altri soci, era nata HITT, spin off dell’azienda di famiglia specializzata nel settore medicale.

Era stato anche consigliere della Camera di Commercio di Pordenone, dal 2014 al 2018.

Gli Industriali si stringono attorno alla moglie Evelina, al papà Gino, alla mamma Celestina, alla sorella Francesca e ai suoi piccoli bambini.