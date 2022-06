Infortuni durante l'escursione, soccorsi due turisti

Le stazioni del Soccorso Alpino di Cave del Predil e Udine sono intervenute, assieme all'elisoccorso regionale, per soccorrere due escursionisti infortunatisi rispettivamente a Malborghetto e a Taipana.

Nel primo caso, un turista di Abano Terme classe 1969 si è procurato una fortissima distorsione a una gamba, nella tarda mattinata, scivolando in un tratto di cresta nell'area del Monte Due Pizzi, nelle Alpi Giulie.

L'uomo ha chiamato il Nue 112 e attraverso il centro di polizia internazionale di Thörl Maglern è stata attivata la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e l'elisoccorso, che ha effettuato il recupero con il verricello. L'uomo era da solo ed era un escursionista preparato, allenato e attrezzato, ma è scivolato su un tratto ricoperto di sassi mobili cadendo male.

Attivata anche la Guardia di Finanza, ma le squadre di terra hanno coordinato le operazioni dal campo base, tra l'altro riferendo il punto preciso in cui si trovava l'uomo, proprio grazie alle sue indicazioni.

Alle 13 la stazione di Udine del Soccorso Alpino, assieme alla Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale, è intervenuta per soccorrere un escursionista classe 1969 residente a Como che è caduto percorrendo il Cammino Celeste nei pressi di Passo Tanamea, al bivio tra il sentiero numero 711 e il 711a a quota 1.050 metri.

L'uomo si era portato fuori traccia ed è caduto per circa dodici metri procurandosi alcune contusioni. Ha cercato di ritrovare il percorso originale ritornando sui suoi passi ma non riusciva a deambulare con agio per i troppi dolori, soprattutto a un'anca.

I soccorritori lo hanno raggiunto in mezz'ora di cammino e chiamandolo a voce lo hanno individuato con precisione riportandolo sul sentiero con l'aiuto di corde dopo averlo imbragato per assicurarlo. L'uomo si muoveva effettivamente con difficoltà e così mentre veniva riportato con cautela sul sentiero originale due soccorritori sono scesi nuovamente al passo per prendere la barella e tornare su. Una volta imbarellato, il ferito è stato condotto fino al passo dove c'erano l'ambulanza e l'elisoccorso regionale, che non poteva operare per il recupero diretto a causa delle vegetazione fitta. Stabilizzato dall'equipe medica, l'uomo è stato condotto a Udine.