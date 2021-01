Cade da cavallo e perde i sensi: paura per una giovane amazzone da poco maggiorenne. L'infortunio si è verificato nel pomeriggio in un maneggio della zona di San Daniele del Friuli.

Dopo l'allarme, scattato con una chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i sanitari con elicottero e ambulanza. Fortunatamente la ragazza non versa in gravi condizioni. È stata comunque trasportata all'ospedale per accertamenti.