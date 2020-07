Brutta caduta da cavallo in un circolo ippico di Manzano questa mattina, intorno alle 10.

Trasportata d'urgenza in ospedale una donna di 35 anni che ha riportato un trauma al capo. Dopo l'allarme, la persona ferita è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia con l'elicottero. Le sue condizioni comunque non sarebbero gravi.