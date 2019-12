Infortunio alla cartiera Burgo

Questa mattina, intorno alle 12, un operaio della cartiera Burgo di Duino ha riportato una sospetta frattura al braccio sinistro. Per cause in corso di accertamento da parte del personale del Dipartimento Prevenzione Infortuni sul Lavoro di Trieste e dei Carabinieri di Duino, l’uomo avrebbe infilato il braccio in un macchinario che si era bloccato.

L’operaio, un 55enne di Monfalcone, è stato prontamente soccorso dai colleghi presenti che hanno chiamato subito i sanitari tramite il 112. Stabilizzato sul posto dal personale medico, è stato trasportato all’ospedale Cattinara di Trieste. Non è in pericolo di vita.