Infortunio domestico a Rivignano Teor

Infortunio domestico nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, nel comune di Rivignano Teor. Una persona è rimasta vittima di una caduta dall'alto, da circa due metri e mezzo di altezza. Nell'impatto ha battuto violentemente la testa e ha riportato un trauma cranico. Immediata la richiesta di aiuto lanciata con una telefonata al Nue 112. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, mentre dall'elibase di Campoformido è decollato l'elicottero sanitario.

La persona è stata stabilizzata e poi è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie ma comunque non è in pericolo di vita.