Infortunio domestico a Trieste dove un uomo è caduto nella sua abitazione mentre stava preparando la cena. Accidentalmente, è rimasto ferito all'addome da un coltello che aveva in mano. I familiari hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato tempestivamente i sanitari che hanno trasportato l'uomo in ospedale di Cattinara, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È in prognosi riservata. È successo nella tarda serata di ieri.