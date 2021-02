Infortunio in allevamento, grave un uomo

Infortunio, questa mattina, poco dopo le 8.30, in un'azienda agricola a Plasencis di Mereto di Tomba, nella zona di via Prati della Villa. Un uomo è stato colpito al torace dalla zampata di un bovino.

E' stato immediatamente soccorso dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova che ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido, e un'ambulanza.

Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Udine. L'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.