Infortunio in azienda, ferito un giovane operaio

I Carabinieri della stazione di Codroipo sono intervenuti questa mattina in via dell'Industria, a Coseano, in una ditta dove, poco prima, un operaio di 20 anni di Pagnacco, forse a causa di un'errata manovra, è stato colpito al capo da un bilanciere che si trovava sulla catena di verniciatura e si è sganciato dalla sua sede.

Soccorso dai colleghi, il giovane è stato trasportato all'ospedale di San Daniele del Friuli dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Ha riportato una ferita alla testa che guarirà in sette giorni.