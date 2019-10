Infortunio in falegnameria, operaio in ospedale

Infortunio sul lavoro, questa mattina, in una falegnameria di Sant'Andrat del Judrio, in comune di Corno di Rosazzo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti sul posto insieme al personale medico, un uomo di 54 anni che stava eseguendo delle manutenzioni è caduto da un altezza di circa due metri.

Dopo l'allarme sul posto è intervenuta un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale. Per lui, per fortuna, le lesioni non si sono rivelate gravi. Ha riportato una lussazione alla spalla e qualche botta. L'uomo, di Torreano, opera per una ditta esterna, che ha sede a San Giovanni al Natisone.