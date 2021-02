Infortunio in montagna per Mauro Corona

Fine settimana da dimenicare per Mauro Corona. Sabato 13 febbraio, lo scrittore e scultore di Erto si è rotto una spalla, cadendo malamente durante un'escursione sulla neve.

Nonostante sia un grande esperto, Corona - munito di sci e bastoncini - è scivolato su un pendio procurandosi alcuni lividi e la frattura della testa dell’omero. "Ieri mi son danneggiato una spalla - ha raccontato sul suo profilo Facebook -. Ma potevano essere entrambe, o anche la testa. Morale? Sono fortunato".

Oggi, con una foto, sono arrivati gli auguri di pronta guarigione da parte di Bianca Berlinguer, ancora in attesa del via libera dai vertici Rai per poter riospitare in collegamento Corona a 'Cartabianca' su Rai3.

L'alpinista era stato infatti allontanato dalla trasmissione, dopo aver definito 'gallina' la sua conduttrice durante un diverbio. Le scuse, arrivate a stretto giro, non erano comunque servite a farlo riammettere in onda.

"Un grande abbraccio a Mauro Corona che neanche stasera potrà essere con noi e che, sulla neve delle sue amate montagne, è caduto e si è rotto una spalla e fratturato la testa dell’omero", ha postato la giornalista, che ha voluto rimarcare il grande legame con Corona, sottolineando ancora una volta il fatto che il suo allontanamento non sia dovuto a lei.

Più volte, negli scorsi mesi, si era detta mortificata e dispiaciuta del provvedimento adottato dall'azienda pubblica.