Infortunio sul lavoro in un'officina meccanica del comune di Pagnacco, nel tardo pomeriggio di ieri. Il titolare è rimasto ferito alla parte superiore del corpo, a seguito dell'esplosione di una bomboletta che stava utilizzando per tagliare un pezzo di metallo.

E' stato trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine con un'ambulanza inviata in codice rosso. L'uomo ha riportato lesioni severe, ma non sarebbe in pericolo di vita.