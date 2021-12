Un uomo che stava arrampicando su una parete rocciosa sulle alture del territorio di Claut è stato soccorso dall'equipaggio dell'elicottero sanitario intorno alle 14.

L'impiego del velivolo è stato necessario poiché le strade, in zona, sono impercorribili a causa della presenza della neve. L'uomo è stato trasportato in ospedale per l'assistenza sanitaria.