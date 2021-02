Infortunio in stalla mentre cura gli animali

Infortunio sul lavoro intorno alle 12 di ieri a Torviscosa, in località Fornelli di Sopra. Un addetto di un'azienda agricola, un uomo di 42 anni, cittadino di origini straniere, ha riportato una lesione a un arto inferiore mentre stava curando un bovino in un box. L'animale gli ha schiacciato un piede.

Inizialmente per lui si era temuta una lesione molto grave, tanto che la Centrale Sores di Palmanova aveva inviato sul posto anche l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido, insieme all'equipaggio di un'ambulanza. Fortunatamente l'uomo, soccorso all'interno della stalla, non è risultato grave. È sempre rimasto cosciente ed è stato trasportato, in ambulanza, all'ospedale di Palmanova.