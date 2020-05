Infortunio in una fabbrica di Varmo

Infortunio sul lavoro, nel primo pomeriggio, in comune di Varmo, in una ditta di climatizzazione e refrigerazione che opera nella zona industriale. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro, una donna di 48 anni, di Talmassons, è rimasta ferita al volto. A dare l'allarme sono stati i colleghi che hanno chiamato subito il Numero Unico 112.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova che hanno trasportato l'operaia all'ospedale di Latisana. Per fortuna non ha riportato gravi lesioni e guarirà in pochi giorni.