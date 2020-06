Infortunio in Val Rosandra

Si è da poco concluso un intervento di soccorso in Val Rosandra con l'intervento di sei soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico assieme ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario dell'ambulanza. A chiedere soccorso due sorelle di Ronchi dei Legionari, una delle quali, E. E., 33 anni, è scivolata lungo il torrente Rosandra mentre percorreva la Via delle Acque, che ne segue il corso. E' stato nei pressi di una pozza che la ragazza è scivolata procurandosi una sospetta frattura alla caviglia. Raggiunta dai soccorritori in quindici minuti di cammino lungo il sentiero è stata stabilizzata sul posto dai sanitari, caricata sulla barella portantina e consegnata all'ambulanza che attendeva al Rifugio Premuda.