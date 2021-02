Infortunio mortale a Fossalon di Grado

Infortunio fatale mentre lavora con un macchinario a lame: muore un uomo di 55 anni. La tragedia si è consumata in un'azienda agricola di Fossalon di Grado, in viale della Vittoria, intorno alle 18.

L'uomo stava utilizzando una macchina che trancia il fieno e, per cause in corso di accertamento, si è ferito mortalmente, dopo essere rimasto incastrato. Si tratta di una macchina miscelatrice trainata; l'uomo è scivolato al suo interno, è rimasto incastrato ed è morto. Si tratta del titolare dell'azienda agricola. Complesse le operazioni per il recupero del corpo senza vita.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone e la prima partenza del Comando di Gorizia con l'autoscala, oltre al funzionario di guardia, i sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova e i Carabinieri della Compagnia di Gorizia.