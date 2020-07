Infortunio mortale in un prosciuttificio

Infortunio mortale sul lavoro questa mattina, poco prima delle 9, in un prosciuttificio di San Daniele del Friuli. Per cause in corso di accertamento, un giovane operaio, di 25 anni, è rimasto schiacciato da una pressa, perdendo la vita. Pare stesse lavorando a una macchina per il sottovuoto.

Sul posto, dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato subito l'equipe medica di un'ambulanza in emergenza, e sono intervenuti, a supporto anche i Vigili del Fuoco. Per gli accertamenti gli ispettori del lavoro e i Carabinieri.

Seguono aggiornamenti