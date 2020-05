Infortunio nel cantiere delle scuole

Infortunio sul lavoro a Pradamano, all'interno di un cantiere edile per la ristrutturazione della scuola, poco dopo le 14.30 di ieri. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria intervenuti sul posto, un operaio di 30 anni, residente a Musile di Piave e dipendente di una ditta veneta, ha perso l'equilibrio durante alcuni lavori, cadendo da circa due metri di altezza.

Soccorso dai colleghi, che hanno chiamato aiuto, è stato poi trasportato all'ospedale di Udine con un trauma da caduta. La lesione è seria, perché si tratta della frattura del bacino, ma l'operaio non sarebbe comunque in pericolo di vita. È rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. Sul posto la Centrale Sores ha inviato un'ambulanza medicalizzata.