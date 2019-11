Infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 9 a Lauzacco di Pavia di Udine, in un capannone per la lavorazione di sementi, dove un uomo di 66 anni è caduto da una scala da una altezza di tre metri. E' stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Udine in condizioni serie.

Sul posto anche l'ambulanza e i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova.