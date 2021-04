Infortunio nel prosciuttificio, ferita un'operaia

Un'operaia di 57 anni di Cassacco è rimasta vittima questa mattina, intorno alle 6.30, di un infortunio sul lavoro, in un prosciuttificio di San Daniele del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria, la donna è rimasta schiacciata da un nastro fuori peso che si è ribaltato sopra di lei.

Sul posto i sanitari che l'hanno trasportata all'ospedale di Udine per la sospetta frattura di una gamba. Non è in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine. Il nastro non è stato posto sotto sequestro.