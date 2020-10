Infortunio nella notte, operaio cade da due metri

Infortunio sul lavoro in una fabbrica di Martignacco intorno alle 4 di questa notte. Un giovane operaio che stava eseguendo alcune movimentazioni di materiale, in un capannone, è caduto da una altezza di circa due metri, pare a seguito di un malore.

Ha battuto la testa ma è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi prestati inizialmente dai colleghi e quindi dal personale sanitario di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Accolto in pronto soccorso, è rimasto in osservazione per un trauma cranico.

Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo dell'infortunio anche gli ispettori del lavoro dell'Azienda Sanitaria.