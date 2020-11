Infortunio sul lavoro in una cantiere edile di Basiliano, questa mattina, intorno alle 10. Il responsabile della ditta impegnata nei lavori, un uomo di 71 anni di San Michele al Tagliamento, è rimasto ferito a seguito di una caduta da due metri di altezza, dopo aver perso l'equilibrio mentre si trovava su una scala.

Nell'impatto ha riportato un trauma cranico. Soccorso dal personale medico, non verserebbe in gravi condizioni. Sul posto gli ispettori dell'Azienda Sanitaria, per gli accertamenti.