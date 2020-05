Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Bressa di Campoformido. Per cause in corso di accertamento, un operaio, mentre era impegnato in operazioni di smantellamento di una copertura, è rimasto ferito a un braccio, riportando una ferita profonda.

Dopo l'allarme, sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato un'ambulanza che ha trasportato l'operaio infortunato all'ospedale di Udine. Sul posto è intervenuto anche il personale ispettivo dell'azienda sanitaria.