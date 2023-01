Infortunio sul lavoro, questa mattina, alla Pelfa Group di Buia. Per cause al vaglio degli ispettori dell’Azienda sanitaria e dei Carabinieri di Gemona del Friuli, un operaio bengalese di 41 anni è caduto da una scala, da un’altezza di due metri.

Soccorso inizialmente dai colleghi, è stato poi preso in cura dal personale sanitario, che l’ha trasferito con l’ambulanza all’ospedale di Gemona. Non sarebbe in pericolo di vita.