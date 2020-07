Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri, in un'azienda di Cervignano del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro dell'Azienda Sanitaria, un operaio che stava lavorando con una macchina operatrice, è stato colpito in pieno volto da una fiammata.

Accolto al Pronto Soccorso dell'ospedale di Monfalcone, è stato poi trasferito all'ospedale di Trieste. Ha riportato severe ustioni al capo, ma non è in pericolo di vita.