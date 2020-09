Infortunio sul lavoro nella zona industriale di Cividale, intorno alle 11.30 di oggi. Per cause in corso di accertamento, un operaio è caduto da un altezza di diversi metri e ha riportato gravi lesioni.

È stato soccorso dall'equipe sanitaria dell'elicottero sanitario, decollato dalla base di Campoformido. La Sores ha inviato anche l'automedica. L'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo.