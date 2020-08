Infortunio sul lavoro a Coseano

Infortunio sul lavoro questa mattina presto, intorno alle 5.30, in una ditta di Coseano. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro dell'Azienda Sanitaria, il dipendente di una ditta di pulizie con sede nel Friuli Collinare - un uomo di 38 anni residente a San Martino al Tagliamento -, che stava eseguendo delle opere di igenizzazione delle superfici di un macchinario, è scivolato riportando una brutta lesione alla spalla. È stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 112. Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Il personale medico ha trasportato l'operaio all'ospedale di San Daniele del Friuli. Le sue condizioni non sono gravi.