Infortunio sul lavoro a Faedis

Un uomo di 48 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri mentre stava lavorando in una ditta di imballaggi di Faedis. Per cause in corso di accertamento da parte degli Ispettori del Lavoro, intervenuti sul posto insieme al personale sanitario dell'Azienda 4 Medio Friuli, l'operaio ha riportato l'amputazione di un dito. Una parte della mano, infatti, è rimasta incastrata in un ingranaggio pressorio, tra due rulli in movimento. A dare l'allarme sono stati i suoi colleghi e i responsabili della sicurezza dell'azienda, che hanno chiamato il 112.

Sul posto, dopo poco, sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e i sanitari, inviati dalla Centrale Sores di Palmanova. L'uomo, del posto, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza; è sempre rimasto cosciente. La lesione al dito è importante, ma le sue condizioni generali sono buone.