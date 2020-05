Infortunio sul lavoro a Fagagna

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri, in un'azienda agricola di Fagagna. Un operaio di 26 anni è rimasto schiacciato accidentalmente da una rotoballa di fieno caduta dall'alto, in un capannone.

È stato immediatamente soccorso dagli altri operai agricoli che si trovavano in quel momento con lui e che hanno chiamato aiuto. È stato poi trasportato all'ospedale di San Daniele con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Ha riportato la frattura di una gamba e diverse lesioni. Non è comunque in pericolo di vita.