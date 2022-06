Un infortunio sul lavoro si è verificato nel deposito merci della Metalmeccanica friulana di Fagagna. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e dei tecnici dello Spisal, un operaio di 64 anni è stato colpito alla gamba destra da una trave metallica, del peso di dieci tonnellate, che stava spostando con un carro ponte.

Immediati i soccorsi da parte del personale sanitario: l’operaio è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Udine. Le sue condizioni non sono gravi.