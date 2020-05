Infortunio sul lavoro a Lucinico, precipita da tre metri

Infortunio sul lavoro, nella tarda mattinata di oggi in una casa di Lucinico, a Gorizia.



Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto, un operaio che stava eseguendo dei lavori per la sostituzione di un condizionatore esterno, è caduto dopo aver perso l'equilibrio ed è rovinato a terra dopo un "volo" di tre metri. Ha riportato un trauma facciale e un trauma toracico.



Dopo l'allarme, la Centrale sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario e una ambulanza in codice giallo. L'operaio è stato stabilizzato e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non è in pericolo di vita.