Un artigiano di 67 anni, di Majano, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro all'interno del suo capannone, a Majano, nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19.30.

Mentre lavorava al tornio, per cause in corso di accertamento, è rimasto incastrato con una mano e ha riportato l'amputazione di due dita. È stato soccorso all'ospedale di San Daniele del Friuli. La lesione è grave ma l'artigiano non è in pericolo di vita.