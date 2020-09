Infortunio sul lavoro a Maniago: uomo ustionato al volto e al torace

Un uomo è rimasto ustionato nel pomeriggio di oggi in una fabbrica di Campagna di Maniago. Le cause sono in corso di accertamento ma pare che l'infortunio sul lavoro sia accaduto a seguito del taglio di un tubo dismesso che conteneva acido solforico. La sostanza corrosiva lo ha ustionato al volto e al torace. I dipendenti dell'azienda hanno chiamato il 112 sul posto è giunta la equipe sanitaria dell'elicottero, insieme al personale medico di un'autolettiga. L'uomo, fratello del titolare dell'azienda, ha riportato ustioni di secondo grado ed è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Compagnia di Spilimbergo. Procedono gli Ispettori del Lavoro dell'Azienda Sanitaria.