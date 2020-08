Infortunio sul lavoro a Maniago

I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti per soccorrere una persona infortunatasi a un arto con una pressa in un'azienda di lavorazione del ferro nella zona artigianale di Maniago.

L'operaio, liberatosi autonomamente dal macchinario, è stato prontamente soccorso dai pompieri maniaghesi, grazie anche alla vicinanza della sede di servizio (meno di tre chilometri). Applicando le tecniche di primo soccorso sanitario, hanno prestato le prime cure per poi affidare la vittima, rimasta sempre cosciente, al personale sanitario giunto sul posto.

Poco dopo, verso le 18.15, a Fontanafredda i Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti per soccorrere una persona ustionatasi in casa in seguito a un rilascio e successivo innesco di gas da una bombola di Gpl. Per cause al vaglio del Nucleo Investigativo Antincendi dei pompieri, la fiammata non ha coinvolto suppellettili ma ha causato un'ustione alla parte superiore del corpo e ha reso necessario il ricovero all'Ospedale di Pordenone.