Infortunio sul lavoro questa mattina a Martignacco. I Carabinieri sono intervenuti, infatti, nella zona del depuratore delle acque reflue dove un uomo di 36 anni è caduto dentro una vasca di cemento profonda sei metri ed è rimasto ferito.

Non è in pericolo di vita. E' stato trasportato all'ospedale di Udine dove gli sono state riscontrate delle lesioni agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i militari dell'arma della stazione di Martignacco. Indagini in corso per chiarire la dinamica.