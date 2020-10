Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata nell'area carico e scarico merci del Centro commerciale Città Fiera di Martignacco. Per cause in corso di accertamento da parte degli Ispettori dell'Azienda Sanitaria, un operaio autotrasportatore ha riportato la semi l'amputazione di un dito di una mano durante le operazioni di movimentazione della merce.

Soccorso dai colleghi, è stato poi assistito dai sanitari dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.