Infortunio sul lavoro a Martignacco

Una donna di 49 anni, residente a Udine, è rimasta vittima questa notte di un infortunio sul lavoro in una fabbrica di Martignacco. Intorno a mezzanotte, mentre stava eseguendo delle lavorazioni su una macchina, per cause in corso di accertamento, ha riportato una grave lesione alla mano, con l'amputazione di un dito.

Soccorsa immediatamente dai colleghi, che hanno chiamato il 112, è stata trasportata in ambulanza nel reparto di microchirurgia della mano dell'ospedale di Pordenone dove i medici tenteranno di ridurre la ferita e ricucire il dito. Sul posto gli ispettori del lavoro dell'Azienda Sanitaria.