Un operaio versa in gravissime condizioni dopo essere caduto da 3 metri di altezza mentre stava lavorando in via Timavo, nella zona del Porto, a Monfalcone. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 18.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del Distaccamento della Città dei Cantieri, per la rimozione di mezzi, nel luogo dell'infortunio sul lavoro, e a supporto del personale medico. Sono stati inviati l'elicottero sanitario e una automedica dalla Centrale Sores di Palmanova.