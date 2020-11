Infortunio sul lavoro a Monfalcone

Infortunio sul lavoro questa mattina, intorno alle 9.30, in un'officina che si occupa di rimessaggio, a Monfalcone. Un uomo che stava eseguendo operazioni di manutenzione è caduto da un'altezza di tre metri ed è rimasto ferito in maniera seria. Immediati i soccorsi, prestati prima dai colleghi e, quindi, dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova: sul posto l'autolettiga e l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.

Stabilizzato, l'uomo è stato portato in volo all'ospedale, in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Sul posto gli ispettori dell'Azienda Sanitaria e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Monfalcone.