Infortunio sul lavoro a Mortegliano

Infortunio sul lavoro alle 15 di oggi a Mortegliano, in una fabbrica metalmeccanica. Un operaio di una ditta esterna, un uomo di circa 50 anni, cittadino tedesco dipendente di una ditta d'installazione impianti industriali, stava montando una pressa quando, per cause in corso di accertamento, è caduto in una fossa che alloggia diversi macchinari.

È stato soccorso con non poca difficoltà dai Vigili del Fuoco del Comando di Udine che hanno dato fattivo supporto al personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. Ha riportato una frattura a una gamba ed è stato portato in ospedale. Sul posto anche l'elicottero sanitario.