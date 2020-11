Infortunio sul lavoro a Osoppo

Un cittadino straniero residente nel Gemonese, di 43 anni, dipendente di una ditta attiva nella zona industriale di Osoppo, è rimasto ferito questa mattina a seguito di un infortunio sul lavoro che ha richiesto il suo trasferimento all'ospedale di San Daniele del Friuli.

Per cause in corso di accertamento, durante la movimentazione di materiali pesanti, è rimasto colpito alla testa da una barra d'acciaio. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto i sanitari di un'ambulanza e i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, oltre agli ispettori dell'Azienda Sanitaria.