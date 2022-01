Infortunio sul lavoro a Pasiano di Pordenone

Infortunio sul lavoro poco dopo le 14.30, a Pasiano di Pordenone, in via Traffe, a bordo strada, nei campi.

Per cause in corso di accertamento, l'operatore che stava conducendo un escavatore di piccole dimensioni è stato travolto dal mezzo, che si è ribaltato. Pare che il problema si sia verificato per l'uscita di un cingolo. L'uomo ha riportato lo schiacciamento di un piede ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Motta di Livenza. Al loro arrivo l'uomo era stato già liberato dai colleghi e affidato alle cure mediche dell'equipaggio di un'ambulanza. Allertato dalla Sores anche l'elicottero sanitario.