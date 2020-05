Infortunio sul lavoro a Piani di Luzza

Infortunio sul lavoro, questa mattina, a Piani di Luzza, nel comune di Forni Avoltri. A restare ferito l'operatore che stava conducendo una macchina per l'asfaltatura delle strade. Per cause in corso di accertamento, pare che la macchina si sia bloccata e l'uomo, 30 anni, della zona, sia uscito dall'abitacolo per il timore che il mezzo meccanico si potesse ribaltare.

È caduto e ha riportato un trauma cranico; a dare l'allarme sono stati i colleghi che hanno chiamato il Nue 112. Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'elicottero sanitario e l'equipaggio di un'ambulanza. L'uomo è stato stabilizzato ed è trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia Udine. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo