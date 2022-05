Infortunio sul lavoro a Porcia, grave un operaio

Infortunio sul lavoro questa mattina, attorno alle 8.40, alla Palazzetti di Porcia, dove un operaio di 47 anni è stato travolto da una pesante lastra di marmo.

Immediato l’allarme al 112, che ha inviato sul posto l’ambulanza e l’elisoccorso, con il quale l’uomo è stato portato all’ospedale di Udine in gravi condizioni.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Pordenone e del personale dello Spisal dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, intervenuti all’interno dell’azienda, che produce caminetti e stufe, per raccogliere le prime informazioni. L'area è stata posta temporaneamente sotto sequestro per le verifiche dell'adozione delle norme antinfortunistiche.

“In questo momento – è il commento dei vertici di Palazzetti - la dinamica dell'infortunio è in via di chiarimento con le autorità competenti. Nessuna informazione ufficiale è quindi divulgabile. Ma ci sentiamo di esprimere la nostra più sentita solidarietà alla famiglia del nostro collaboratore e di ringraziare i nostri collaboratori che hanno dato tempestivamente il primo soccorso e tutto il personale sanitario arrivato prontamente”.