Infortunio sul lavoro a Pordenone, grave un operaio

Versa in gravi condizioni, elitrasportato all'ospedale Cattinara di Trieste, un operaio di 41 anni, cittadino bulgaro, dipendente di una ditta tedesca, che questa mattina, poco dopo le 11.30, mentre stava lavorando all'interno di un cantiere edile, nella zona della Fiera di Pordenone, è caduto da un altezza di circa due metri e mezzo, da un carrello elevatore, ed è rovinato al suolo rimanendo ferito.

I suoi colleghi hanno dato immediatamente l'allarme chiamando il 112; la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'automedica, un'ambulanza e, dalla elibase di Campoformido, è decollato l'elicottero sanitario. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in volo al nosocomio di Trieste. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Pordenone, insieme al personale ispettivo dell'azienda sanitaria.