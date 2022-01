Infortunio sul lavoro a Porto Nogaro, a San Giorgio di Nogaro, nella giornata di ieri. Due operai stavano eseguendo dei lavori nel vano motore di un'imbarcazione quando, per cause in corso di accertamento, uno dei due è caduto dalla scala che stavano utilizzando per eseguire l'intervento. A dare l'allarme è stato il collega che ha chiamato il 112.

Sul posto è intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale di Palmanova. L'uomo ha riportato alcune tumefazioni e non sarebbe in pericolo di vita.

Si tratta di un operaio di 43 anni residente a Monfalcone, cittadino straniero dipendente di una ditta esterna che esegue opere di manutenzione nel settore della metalmeccanica.