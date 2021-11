Infortunio sul lavoro a Pozzuolo del Friuli

E' finita in ospedale una donna di 53 anni di Basiliano che ieri è rimasta vittima di un infortunio sul lavoro in una ditta di Pozzuolo del Friuli. La dipendente stava usando una stuccatrice e, di seguito, ha eseguito dei lavori di pulizia. È a quel punto che, per cause in corso di accertamento, è caduta.

Ha battuto la testa sul pavimento e ha riportato un trauma cranico, lesioni alle braccia e alle gambe. È stata trasportata in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine, in ambulanza.

Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto gli ispettori del lavoro dell'Azienda Sanitaria.