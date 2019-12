Infortunio sul lavoro a Prosecco

Intorno alle 17 di oggi i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina sono intervenuti in località Prosecco per un infortunio sul lavoro. Un operaio di un'azienda per la ristorazione, originario del Bangladesh, aveva la mano incastrata in un macchinario per la triturazione dei rifiuti. I Vigili del Fuoco, con il supporto del personale sanitario, hanno provveduto a liberare l'arto dell'operaio che poi è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto la Polizia di Sistiana e l'ispettorato del lavoro.