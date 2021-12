Infortunio sul lavoro a Rivoli di Osoppo

Infortunio sul lavoro negli spazi esterni della fabbrica Fantoni di Rivoli di Osoppo dove un operaio, cittadino originario della Romania residente a Magnano in Riviera, di 46 anni, dipendente di una ditta con sede a Dignano, è caduto dal camion, battendo la testa, mentre stava eseguendo la legatura di un carico sul proprio mezzo di trasporto.

Subito soccorso dalle persone presenti in quel momento nel piazzale, che hanno chiamato il 112, è stato successivamente preso in carico dall'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Sores di Palmanova; è stato trasportato all'ospedale di San Daniele del Friuli. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. È successo nel tardo pomeriggio di ieri.